الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة واستمرار جنش فى حراسة المرمى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمود جنش خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي، واستبعد الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.

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