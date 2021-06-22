/636890/مفآجات-في-تشكيل-الزمالك-الرسمي-لمواجهة-مصر-المقاصة-بالكأس

اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مصر المقاصة بالكأس

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.

طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاصة

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

ويضم طاقم التحكيم كلا من :

أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.

وتنطلق المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة في تمام السابعة من مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن مواجهات دو الـ 8 من بطولة كأس مصر ، في المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الأبيض لحسم التأهل لنصف نهائي البطولة بعد أن تأهل على حساب الإسماعيلي في الدور السابق في المباراة التي أقيمت على نفس الملعب.