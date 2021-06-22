/636892/قصة-انتقال-كريم-فؤاد-للنادي-الأهلي-تصريحات-الطويلة-تقرب-اللاعب-من-الأحمر-وغموض-موقف-القلعة-الحمراء

انتهى مسئولوا النادي الأهلي من إتمام صفقة كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى نادي إنبي، وجاء ذلك بعد مفاوضات مكثقفة من إداراة النادي الأهلي، من أجل ضم اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر لدعم صفوف الفريق باللاعب الشاب.

وأعلن مسئولوا النادي الأهلي أن الإعلان الرسمي عن صفقة كريم فؤاد، ستكون عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن تم إنهاء كل التفاصيل المتعلقة بضم كريم فؤال إلى المارد الأحمر.

من هو كريم فؤاد صفقة الأهلي المنتظرة؟

ولد كريم فؤاد عام 1999 بمدينة طنطا، ويدرس في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ كريم فؤاد حياته الكروية في ناشئين فريق نجوم المستقبل، ثم تألق معهم وكان من اللاعبين البارزين وسط جيله، وتطور مستواه، حتى لفت أنظار كشافة فريق نجوم المستقبل، فقاموا بتصعيده إلى الفريق الأول.

من مميزات كريم فؤاد هو أنه يلعب بقدمه اليمنى وقدمه اليسرى، وبذلك فهو يسهل كثيرا على المدير الفني الذي يلعب تحت قيادته، فيمكن للمدير الفني توظيفه كظهير أيمن أو ظير أيسر، وأعاره فريق نجوم المستقبل إلى نادي إنبي، وتألق مع الفريق البترولي في مركز الظهير الأيسر، ولكن لم يفعلوا بند أحقية الشراء، حيث انتهت المدة المسموح لفريق إنبي تفعيل بند الشراء يوم 30 مايو الماضي.

رئيس نادي نجوم المستقبل يوضح حقيقة انتقال كريم فؤاد

وكان محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل أكد أنه لا يوجد مانع في انتقال اللاعب كريم فؤاد لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل ، لكن لا يوجد أي شئ يخص حسم الصفقة بشكل رسمي خلال الموسم المقبل.

وكشف الطويلة خلال الأيام الماضية أن نادي النجوم لا يمانع الانتقال لصفوف النادي الأهلي وهناك بعض المحادثات بين الطرفين لكن حتى الأن مازلنا نتحدث حول امكانية انتقال اللاعب او من عدمة.

وتابع أن نجوم المستقبل لن يقف أمام رغبة اللاعب في الانتقال لصفوف القلعة الحمراء لكن لابد وأن يحدث ذلك في قنوات شرعية وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.

تضارب التصريحات في انتقال كريم فؤاد

هناك تضارب كبير في التصريحات فيما يخص انتقال كريم فؤاد لصفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة ، حيث لم يؤكد أي شخص مسئول داخل جدران المارد الأحمر التفاوض بين اللاعب والنادي، وهذا متعارض مع رئيس نادي النجوم الذي أكد التفاوض بين الطرفين ، قبل أن يخرج رئيس نادي إنبي والذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب ، قادما من صفوف نادي نجوم المستقبل على سبيل الإعارة، كاشفا أنه لا توجد أي معلومات لديهم.