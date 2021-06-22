/636893/روح-رياضية-من-لاعب-الزمالك-مع-مصر-المقاصة-قبل-المباراة

حرص مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مصافحة لاعبي مصر المقاصة، قبل انطلاق مباراة الفريقين المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر، ويستعرض دوت الخليج سبب توجه مروان حمدي للاعبي مصر المقاصة.

انتقل مروان حمدي مهاجم فريق الزمالك قادما من نادي مصر المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في عقد لمدة 4 مواسم واحقية المقاصة في الحصول على 15% إعادة بيع او الإعارة لاي فريق خلال الفترة المقبلة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الساعة السابعة مساء، على ملعب السويس الجديد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الدور السادس عشر من بطولة كأس مصر، ويدخل فريق القلعة البيضاء المباراة بتشكيل قوى في محاولة نحقيق الفوز والتأهل للدور الربع نهائي.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة:

في حراسة المرمى : محمود جنش .

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.