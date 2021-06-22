/636894/الأهلي-يستعيد-محمود-متولي-أمام-الترجي-التونسي-ونكشف-موقف-أكرم-وبدر-بانون

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن تفاصيل التدريبات التي شهدها ملعب مختار التتش في أول تدريب بعد عودة الفريق من تونس عقب خوض مواجهة هامة أمام الترجي التونسي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويستعرض دوت الخليج أهم ملامح تمرين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

شاركا أكرم توفيق وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم في بداية تحضيراته لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

أكرم توفيق وبدر بانون يشاركون في تدريب الأهلي

وشارك توفيق وبانون في مران الأهلي الجماعي بعد التخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها الثنائي عقب مباراة الترجي في تونس.

متولي ينتظم في مران الأهلي

وشارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الأهلي الجماعي مساء اليوم استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الترجي، في إياب الدور نصف النهائي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس.

وشارك متولي في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من إصابته التي اشتكى منها في العضلة الخلفية، والانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم للحديث في الجوانب الفنية والخططية وتصويب الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب برادس.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا لمدة ٤٨ ساعة لمزيد من التركيز قبل مباراة العودة أمام الترجي، التي يسعى الفريق خلالها لحسم التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو في مران الأهلي

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين عن مواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واستعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف دون رد، في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي، التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.