فيديو.. أندريه زكى: بذلنا جهودا مضنية لمحاربة تشويه صورة مصر فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن الهيئة الإنجيلية واحدة من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، والتى تبذل كل جهودها من أجل رفعة الوطن، معددا ما قامت به الهيئة بعد ثورة الـ30 من يونيو لتصحيح صورة مصر داخليا وخارجيا، وإيصال الحقيقة إلى دول العالم.





حوار: د.هند جاد وأضاف، خلال حواره لـ"دوت الخليج": "عقدنا عديدا من المؤتمرات لنرد على الفكر بالفكر، فتحدثنا عن سد النهضة وضرورة التوحد لحل هذه الأزمة، كما تحدثنا عن دور الإعلام فى حل تلك الأزمات.. هذه المؤتمرات هدفها بناء الوعى وتقوية اللُحمة الوطنية وهدفها الأسمى دعم الدولة المصرية". وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية: "قمنا بدور خارج مصر بحكم علاقاتنا مع أوروبا وأمريكا حيث تقابلنا مع مؤسسات سياسية خارجية لنقول حقيقة ما يحدث فى مصر، حيث فوجئنا بعد ثورة 30 يونيو بوجود حملات ظالمة على مصر خارجيا الهدف منها النيل من سمعة البلاد، وهو ما دفعنا إلى عقد اللقاءات المتعددة مع أعضاء الكونجرس الأمريكى، ومنظمات المجتمع الأوروبية، والمراكز البحثية المتعددة، وأعضاء الاتحاد الأوروبى لنقل الحقيقة". ولفت الدكتور أندريه زكى إلى أن هذه الجهود أثمرت عن تحسين صورة مصر فى الغرب، حيث أصبحت أفضل، قائلا: "هناك عضو بـ الكونجرس كان يقدم استجوابات ضد مصر عقب ثورة 30 يونيو، والآن عندما قابلناه فى المرة الأخيرة قال لنا لا أحتاج إلى أن تحدثونى عما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل مصر، فأنا أعلم ما يقوم به جيدا".

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