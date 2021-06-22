الأزهر: حدثنا المقررات الدراسية لتجديد الخطاب الدينى طبقا لتوجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحرصاوى، أن هذا التحديث جاء لتحقيق أهداف برامج الجامعة التعليمية مع التركيز على تنويع استراتيجيات وأساليب التعليم والتقويم، والتحول التدريجى إلى عمليات التعلم من خلال التركيز على قاعات البحث والمشروعات البحثية للطلاب، والذى تم بدءًا من تطوير قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس سواء على المستوى الفنى أو الإدارى أو القيادى، والذى انعكس خلال السنوات الأخيرة على عدد البروتوكولات والتحالفات التى عقدتها الجامعة، وعلى عدد المشروعات الممولة من خارج الجامعة سواء على المستوى البحثى أو على مستوى الطلاب.

وأشار المحرصاوى إلى حصول طلاب الفرق النهائية على مشروعات تخرج ممولة من الخارج، كما ظهر جليًّا بعد إنشاء مركز ريادة الأعمال وحصول فريق "إيناكتس- الأزهر" على المركز الأول على مستوى العالم فى مشروعات ريادة الأعمال من خلال مشروعهم الذى يخدم الأهداف التنموية للدولة.

وأوضح أنه تم افتتاح 6 كليات تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة فى تمكين المرأة، حيث كانت جميعها من نصيب البنات وهى كلية التربية الرياضية بنات، وكليتى الصيدلة بنات بدمياط وأسيوط، وكليتى الطب بنات بدمياط وأسيوط، وكلية التجارة بنات بأسيوط، إضافة إلى إنشاء ستة عشر معهدًا لتأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات الفنية لسد احتياجات سوق العمل من فنيى المعامل بمختلف أنواعها، والوظائف الفنية فى إدارة الأعمال والوظائف المساعدة فى الجهات القضائية.

وأكد رئيس الجامعة أنه كان للتحول الرقمى نصيبٌ كبير من اهتمامات الجامعة وتوجهاتها، إذ تم إنشاء مركز بيانات عالى القدرة والسعة يربط جميع كليات الجامعة من الإسكندرية إلى أسوان بإدارتها فى القاهرة، وإتاحة الدفع الإلكترونى وجميع إجراءات التنسيق والتحويل بين الكليات، إضافة إلى الشروع فى تجهيز أربعة مراكز اختبارات إلكترونية، والبدء فى العديد من التطبيقات الرقمية والتى مكَّنت الجامعة من إجراء اختبارات نهاية العام للطلاب الوافدين من دولتى بروناى وسنغافورة، حيث أدى الطلاب الامتحانات فى مراكز اختبارات بدولهم، بواسطة تطبيق رقمى تم إنشاؤه بواسطة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وخضعت الاختبارات للمراقبة من خلال ثلاث جهات وهى مقر الجامعة بمصر، ومراقبو مراكز الاختبارات بالدولتين، ومراقبة سفارتى الدولتين بمصر، بما يخلق المصداقية والثقة فى الإجراءات والنظم المتبعة.

وقال إن الجامعة تعمل على استثمار هذه الخطوات لإحداث طفرة فى نظمها وبرامجها من خلال خطة تطوير شاملة على مستوى خططها الدراسية ومواصفات خريجيها وتطوير التطبيقات الرقمية الشاملة ورقمنتها بالكامل للتحول التدريجى من النظام الورقى إلى النظم الرقمية.

وأشار إلى أن الجامعة عملت على تطوير نظمها فى الدراسات العليا والبحوث من خلال تحديث لوائحها حيث يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بالنشر العلمى داخليا وخارجيا قبل الموافقة على مناقشة رسائلهم، الأمر الذى ساعد الجامعة فى دخولها التصنيفات العالمية، واحتلالها مراكز متقدمة فى بعض التخصصات البحثية، واحتلالها المركز الأول فى البحوث العربية، إضافة إلى تطوير مستشفياتها ودخولها ضمن منظومة تطوير مستشفيات الدولة وربطها رقميا.

ونوه المحرصاوى بنشاط الجامعة المجتمعى داخليا وخارجيا، موضحا أنها استقبلت أكبر عدد من العالقين أثناء أزمة "كوفيد-19"، فبلغ عدد من استضافتهم الجامعة فى مدنها نحو 3.175 عالقًا، وتمتد قوافلها الطبية والتنموية خارج البلاد لتصل إلى الدول التى تعانى من الأزمات، مثل السودان وتشاد ولبنان وفلسطين، إضافة إلى المشاركة فى حملة "100 مليون صحة"، والكشف المبكر على سرطان الثدى، ومبادرة "حياة كريمة"، كما تقوم الجامعة بأكبر عمليات رفع كفاءة لبنيتها التحتية وعمليات الصيانة فى تاريخها بما فى ذلك مدنها الجامعية.

وأكد أنه تم تقييم الجامعة ومراجعتها بواسطة مراجعى اتحاد الجامعات الإفريقية والجامعات الأوروبية لتحصل على مستوى التصنيف الأول على قارة إفريقيا، ما مكنها من استضافة المركز الإقليمى لاتحاد جامعات إفريقيا لدول الشمال، موضحا أن الجامعة لديها 24 كلية من مختلف القطاعات سواء الشرعية أو الإنسانية أو العلمية حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إضافة إلى 8 برامج أكاديمية معتمدة.

ولفت إلى فوز مكتب الجامعة لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجائزة التميز فى البحث العلمى فى معرض القاهرة الدولى للابتكار، وكذلك المركز الأول والميدالية الذهبية كأفضل مركز على مستوى الجامعات ومراكز البحوث المصرية، والذى يعكس اهتمام الجامعة بتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة فى الاهتمام بصعيد مصر.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وجميع المنتسبين للجامعة بالاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالجامعة، مشيرا إلى تعليماته بإنشاء كوبرى عبور مشاه أمام المدينة الجامعية للبنين ليخدم طلاب المدينة خاصة بعد إنشاء الكبارى الجديدة بشارع مصطفى النحاس ليصبح كوبرى المشاه الثالث بعد قراراته السابقة باثنين آخرين، أحدهما أمام بوابة التربية، وثانيهما أمام بوابة الطب، كما أصدر قرارت لتعيين أوائل كليات الطب من دفعات 2010 حتى 2017.