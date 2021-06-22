الحجز بدأ.. كيف تحصل على تذكرتك فى معرض القاهرة للكتاب

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52، وشهدت إقبالا كبيرا من الجماهير خلال ساعة واحدة من تفعيلها حيث تم حجز أكثر من 17 ألف تذكرة مجانية لدخول المعرض وتأكيدها للحاجزين.

ونوضح فى هذا التقرير خطوات حجز تذاكر زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب من خلال المنصة الرقمية التى تم استحداثها للمعرض..

- التسجيل على المنصة بفتح الرابط الخاص بالموقع cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل".

- الضغط على خيار "احجز تذكرتك".

- اختيار يوم الزيارة

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم - رقم الهاتف - البريد الإلكترونى - العمر - الجنسية - النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

- يتم بعد الانتهاء من عملية التسجيل إرسال نسخة من التذكرة فى رسالة نصية على واتس آب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكترونى تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

- المنصة الرقمية لمعرض الكتاب تأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى، وتعد إضافة ثرية لمنظومة العمل فى هذا الحدث الدولى الضخم.

وتشمل المنصة كل التفاصيل والخدمات التى تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التى ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

يشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب تشمل كل التفاصيل والخدمات التى تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التى ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.