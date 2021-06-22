فرجاني ساسي يكشف على تويتر المسؤلين عن منع تجديده للزمالك فى اللحظات الأخيرة

نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك تدوينة علي موقع التدوينات " تويتر " تضمنت مقطع فيديو ظهر خلاله ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق وهو يتحدث عن كواليس فشل مفاوضات تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك. وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، وأشار الي ايمن عبد العزيز وايمن يونس الشاهدان علي الواقعة، وتضمن الفيديو تصريح لايمن عبد العزيز يؤكد خلاله ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة والذي عرقل عملية التوقيع علي العقود الجديدة. أيمن عبد العزيز يتحدث عن فرجانى

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