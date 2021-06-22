مقتل سيدة ونجلها وإصابة أخرى فى مشاجرة عائلية بالأسلحة بإحدى قرى أبو قرقاص

لقيت سيدة ونجلها حتفهما على يد أحد أفراد عائلتهما، بينما أصيبت سيدة أخرى، فى مشاجرة بين عائلة بإحدى قرى أبوقرقاص التابعة لمحافظة المنيا لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أفراد عائلة واحدة، غرب مركز أبوقرقاص، وأسفر عن إصابة سيدة وابنها بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسم ونتج عن ذلك وفاتهما في الحال، فيما أصيبت ربة منزل بطلق ناري وتم نقلها إلي المستشفي العام في حالة خطرة.

تم نقل الجثتين والمصابة إلي المستشفي العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وقررت إنتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي جثث الضحايا وتحديد الإصابات وكيفية حدوثها وأسباب الوفاة، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الظروف والملابسات وتحديد وضبط الجناة.