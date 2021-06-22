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أحمد البلشي يتفقد مشروعات قرى السعيدية البحرية والقبلية بصحبة لجنة مجلس الوزراء «صور»

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استقبل النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، لجنة رئاسة مجلس الوزراء برفقة السيد الأستاذ اسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، و السيد الأستاذ محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب و الرياضة،و السيد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة.

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تفقد مشروعات حياة كريمة

وأشار النائب احمد البلشي إلى أنه تم تفقد القرية بصحبة اللجنة المشكلة لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة ومتابعة عمليات الإحلال والتجديد  والتطوير  لمراكز الشباب والوحدات الصحية بقرى السعيدية البحرية والسعيدية القبلية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها و تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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يأتي ذلك ضمن الجولات المستمرة التي يقوم النائب أحمد البلشي من أجل المصلحة العامة لبعض القرى التابع لها، وأملا في تحقيق وتلبية أهالي دائرته على قدر المستطاع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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