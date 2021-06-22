/636896/فرجاني-ساسي-يكشف-أول-سبب-من-أسباب-الرحيل-عن-الزمالك-فيديو

استند فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب من أسباب الرحيل عن القلعة الحمراء بحديث أيمن عبدالعزيز عبر تصريحات تلفزيوينة مع أحمد جمال.

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، في إشارة لحديث ايمن عبد العزيز في أحد القنوات التونسية والتي يتضمن الفيديو الخاص بة تأكييد ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة وقام بمعرقلة التجديد بعد إخباره بعدم تواجد أموال داخل القلعة البيضاء.

على جانب أخر اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

فرجاني ساسي يثير الجدل في الزمالك

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة: حراسة المرمى : محمود جنش خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

تشكيل مصر المقاصة أمام الزمالك

بينما أعلن عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيل الفريق أمام الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد السويس ضمن منافسات بطولة كأس مصر والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي الهجوم: باسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولن فوافي وأحمد أمين أوفا وأحمد متعب وفارس طارق وخالد مصطفى.

قائمة الزمالك أمام مصر المقاصة

وجاءت القائمة التي ضمت 22 لاعبا كالتالي: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – ومحمد عواد.

في خط الدفاع: محمود علاء – ومحمد عبد الغني – ومحمود حمدي الونش – ومحمد عبد السلام – ومحمد عبد الشافي – وأحمد فتوح – وحمزة المثلوثي – وحازم إمام.

في خط الوسط: طارق حامد - وإمام عاشور - ومحمد أشرف روقا – ومحمود عبد العزيز - وإسلام جابر – ويوسف أوباما – وأحمد سيد زيزو – ومحمود عبد الرازق شيكابالا – وأشرف بن شرقي – وحسام أشرف.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ومروان حمدي.