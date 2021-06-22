/636899/إبراهيم-عبدالله-يكذب-عبدالعزيز-وساسي--يريد--اللعب-على-مشاعر-الجماهير

علق إبراهيم عبدالله عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك على تصريحات أيمن عبدالعزيز مسئول الأبيض السابق والذي أستند عليها فرجاني ساسي وأكد أن تلك الواقعة هي سبب من أسباب عدم التجديد للقلعة البيضاء.

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، في إشارة لحديث ايمن عبد العزيز في أحد القنوات التونسية والتي يتضمن الفيديو الخاص بة تأكييد ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة وقام بمعرقلة التجديد بعد إخباره بعدم تواجد أموال داخل القلعة البيضاء.

فرجاني ساسي يعلق على أزمة فرجاني ساسي

وأكد إبراهيم عبدالله في تصريحات يرصدها دوت الخليج أنه لم يسبق وأن ألتقى مع فرجاني ساسي سواء داخل القلعة البيضاء أو خارجها ، وأنه لم تربطه علاقة باللاعب سوى الاجتماع مع وكيله في تونس على هامش مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

واستند عبدالله بتصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي بأن المفاوضات كانت مع وكيله في أن ذلك هو اكبر دليل علي عدم حدوث الواقعة التي ذكرها ايمن عبد العزيز خلال لقائه مع أحمد جمال.

ابراهيم عبدالله يعلق على فرجاني ساسي

وهاجم عبدالله اللاعب مؤكدا أن فرجاني ساسي لو كان يريد التجديد للقلعة البيضاء لقام بالتوقيع قبل السفر لتونس ، لكن الذي يفعله اللاعب التونسي في هذا التوقيت هو محاولة اللعب على مشاعر الجماهير فقط.

على جانب أخر اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة مصر المقاصة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر.

تشكيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة: حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

بينما أعلن عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن تشكيل الفريق أمام الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد السويس ضمن منافسات بطولة كأس مصر والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي الهجوم: باسم مرسي