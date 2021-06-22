/636900/على-رأسهم-هيفاء-وهبي-وحسن-شاكوش-تعرف-على-نجوم-حفلات-الساحل-الشمالى

يستعد عدد من النجوم إلى التوجه لمدينة الساحل الشمالى لإحياء عدد من الحفلات هناك، والذى يأتى على رأسهم الفنان حسن شاكوش والفنان محمود العسيلي، والنجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استعداد نجوم الفن للتوجه إلى مدينة الساحل الشمالى، وإليكم التفاصيل:-

ووفقًا لما علمه موقع دوت الخليج، فإن الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ستعود إلى مصر للمشاركة فى حفل الساحل الشمالى، وذلك رفقة عدد من النجوم والفنانيين الآخرين.

هذا وتحضر وهبي إلى الالتقاء بعدد من صناع الموسيقى أثناء تواجدها بمصر لاستكمال اختيار أغانى جديدة تضمها إلى ألبومها القادم الذي يترقبه متابعيها.

كليب لو كنت لهيفاء وهبي وأكرم حسني يحقق نجاحًا ساحقًا

وتألقت هيفاء خلال الفترة الماضية بعد أن تعاونت مع الفنان أكرم حسني في كليب «لو كنت»، الذي حقق 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، بعد 5 أيام من طرحه، وهو من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديلوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني

وتصدر الكليب التريند عبر يوتيوب في 3 بلاد عربية، وهي مصر ولبنان والأردن، ولاقت الأغنية، تفاعلا كبيرا من الجمهور، قبل طرحها، حيث أطلق أكرم حسني قبل طرح الكليب، هاشتاج يحمل اسم الأغنية، وتفاعل معه الجمهور وعدد كبير من الفنانين.

آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية

يذكرأن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح"، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.