زايد: التصنيع المحلى ساهم فى تغطية احتياجات مصر من بروتوكولات علاج كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن المنظومة الصحية من الركائز الأساسية لتقدم الدول، وخاصة قطاع الأدوية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لتفعيل معاهدة وكالة الدواء الإفريقية (AMA) للوصول إلى أهدافها فى تعزيز الأمن الصحى والدوائى فى جميع البلدان.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فى المنتدى الإفريقى الافتراضى الخاص باستراتيجية وكالة الدواء الإفريقية (AMA)، بحضور المبعوث الخاص بالاتحاد الإفريقى لوكالة الدواء "ميشيل سيديبى"، وممثلين من التحالف الدولى لمنظمات المرضى، والاتحاد الدولى للمصنعين والجمعيات الصيدلانية، والرابطة الفرنسية للشركات الصيدلانية.

واستعرضت الوزيرة نتائج مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة، حيث استهدفت تلك المبادرات القضاء على التهاب الكبد الوبائى الفيروسى سى، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدى، والاهتمام بالصحة العامة للأطفال، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وفحص السيدات الحوامل بهدف القضاء على انتقال الأمراض من الأم للجنين، حيث كان قطاع الدواء داعمًا لنجاح تلك المبادرات من خلال توفير الأدوية بأسعار مناسبة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم القضاء على فيروس سى فى مصر بعد أن كانت واحدة من أعلى دول العالم فى معدلات الإصابة، حيث إن مصر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى لخلوها من فيروس سى، مضيفة أن مصر حرصت على إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والذى يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين فى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن إنشاء هيئة الدواء المصرية وهى هيئة وطنية مستقلة للأدوية (EDA)، حيث تعمل على تطوير وتسهيل تسجيل الدواء ومتابعة استراتيجية تصنيع الأدوية، بالإضافة إلى مراقبة الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، والذى ساهم فى تقديم منتجات طبية عالية الجودة للمواطنين، مؤكدة أهمية تبنى نظام متكامل متطور لتلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، لافتة إلى حرص مصر على توفير كافة الأدوية والمستلزمات خلال الجائحة بالإضافة إلى الحرص على دعم الدول المجاورة والإفريقية بالاحتياجات اللازمة، مضيفة أن جار إنتاج أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا بمصر.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها، دعم مصر الدائم لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية (AMA) خاصة مع كافة التحديات التى واجهت دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تأمين حصول الدول على اللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى القطاع الصحى، والحفاظ على بيئة صحية ومكافحة تهريب الأدوية عبر القارة الإفريقية، كما أكدت أهمية دعم إنشاء منصة مستدامة للتدريب وتعزيز القدرات التقنية والعلمية وإجراء البحوث للأمراض ذات الأولوية فى القارة الإفريقية.

كما أشارت إلى أنه جار إطلاق مبادرة "إيجاد الملايين المفقودة" والتى يتبناها المنتدى الاقتصادى العالمى، حيث تهدف إلى دعم الدول فى جميع أنحاء العالم للقضاء على التهاب الكبد الفيروسى C وB، مؤكدة حرص مصر على مشاركة تجاربها الناجحة فى القطاع الصحى، لمساعدة الدول الأخرى لدعم القطاع الصحى.

وأكدت الوزيرة ضرورة العمل بسرعة نحو تحقيق القدرة الإنتاجية المحلية للقاحات فيروس كورونا وتوسيع القدرات التصنيعية، بالإضافة إلى دعم اعتماد المصانع المحلية فى اللقاحات وأيضًا المواد الخام بالقارة الإفريقية، مشيرة إلى أن التصنيع المحلى فى مصر ساهم فى تغطية احتياجات مصر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا ودعم البلدان المجاورة.

يذكر أن الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى كانت قد وقعت بروتوكول لإنشاء وكالة الدواء الإفريقية (AMA)، وذلك فى شهر فبرايرعام 2019، وذلك بهدف توحيد الموقف الإفريقى للحصول على مزايا شراء الدواء الموحد بأسعار مخفضة وتيسير وصوله للدول الإفريقية الأكثر احتياجاً بأسعار مناسبة والذى يساهم بدوره فى تطوير صناعة الدواء من جهة والتخفيف من الأعباء المالية عن كاهل الدول محدودة ومتوسطة الدخل من جهة أخرى.