عزة حسن المراكبى تحصل على درجة الدكتوراه فى صحافة الجريمة

جدة - نرمين السيد - حصلت الباحثة عزة حسن توفيق عبد الرحمن المراكبى، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة، بتداول الرسالة عبر الجامعات.





وترأست لجنة الحكم والمناقشة الدكتورة نجوى كامل، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، كما ضمت اللجنة الدكتورة سحر فاروق، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سماح الشهاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام. الرسالة العلمية التى حازت قدرا غير محدود من التقدير من قبل لجنة المناقشة، تضمنت سردا حكيما ومستفيضاً لأطر تقديم صحافة الجريمة فى مواقع الصحف الخاصة، وعلاقتها بتصورات الفاعلين فى خطابات المستخدمين لتلك المواقع، حيث رصدت الباحثة تفاعلات القراء مع مواد الجريمة وكيف ينظر المجتمع لعناصر المادة الصحفية التى تحمل تفاصيل الجريمة، وذلك عبر عدة مواقع منها الوطن والمصرى اليوم ومصراوى واليوم السابع.

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