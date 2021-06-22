مطار القاهرة يستقبل أكثر من 3 ألاف سائح روسى على متن 13...

يستقبل مطار القاهرة اليوم الثلاثاء 3407 سائحين روس على متن 13 رحلة روسية مابين سفر ووصول من وإلى وجهات روسية متعددة، وحسب مصادر بمطار القاهرة سيغادر منه اليوم 7 رحلات من وجهات روسية بينها موسكو بكاترينبورج سانت بطرسبرج كراسنودار أستراخان و على متنهم 1542 راكبا

فى حين يستقبل مطار القاهرة 6 رحلات لشركات طيران روسية بينها رحلة للناقل الوطنى المصرى، وقد أقلت هذه الرحلات 1865 راكب من وجهات منها أوفا سانت بطرسبرج كراسنويارسك موسكو كيميروفو دوموديدوفو .

كانت الرحلات الجوية قد أستأنفت بشكل منتظم بين سان بطرسبرج الروسية ومطار القاهرة، مؤخرا ، بعدد رحلات أسبوعى باحدى شركات خطوط الطيران الروسية، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى القاهرة وفقا للجدوى الاقتصادية وحجوزات السفر خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا الوبائية.

وأشارت مصادر، إلى أنه منذ أواخر أبريل ومطلع مايو الماضى، شهد معدل التشغيل بين القاهرة وروسيا زيادة فى عدد الرحلات الجوية لـ شركات الطيران الروسية التى تسير رحلات مباشرة من المدن الروسية المختلفة إلى مطار القاهرة، حيث ارتفع عدد الشركات المنتظم حتى اليوم، إلى 5 شركات روسية بخلاف خطوط إيروفلوت الروسية، ليصبح إجمالى الشركات التى تشغل رحلات إلى مطار القاهرة 6 شركات.