المجتمعات العمرانية: تطوير سور مجرى العيون يضم مسرحا وسنيمات و79 عمارة سكنية 

كشف علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل مشروع تطوير منطقة "سور مجرى العيون"، والذى يعد من أحد المشروعات التى تقوم بها الدولة حاليا لإعادة رونق القاهرة التاريخية، متابعا: "نقوم بعمل تطوير في كافة مناطق القاهرة لعودتها لرونقها، وسيضم المشروع عمل مسرح مكشوف ومناطق تجارية ترفيهية ومجموعة مطاعم وسنيمات وإنشاء 79 عمارة سكنية".

وقال مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، إن منطقة سور مجرى العيون تضم 95 فدانا تحتوى على 51 ألف متر مربع يتم تطويرها ، موضحا أن العمارات السكنية تتراوح ارتفاعاتها بين أرضى وثلاثة أدوار إلى أرضى و6 أدوار، كما أن الوحدات السكنية يصل عددها إلى 1924 بخلاف 18 وحدة تجارية في هذه المنطقة.

وتابع علاء عبد العزيز: "تم نقل أهالينا الذين كانوا قائمين في تلك المنطقة إلى مناطق تحتوى على وحدات سكنية وتتضمن خدمات تجارية وخدمات إدارية ومستشفيات ومناطق تجارية ومناطق ترقى للمعيشة لأهالينا حيث سيكون سكن دائم لأهالينا ومجهز بكل الخدمات".