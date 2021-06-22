إبراهيم عبد الله ردا علي فرجاني ساسي : لو كان يرغب في البقاء كان سيجدد قبل السفر

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابق بنادي الزمالك عن وجود معلومات خاطئة في مقطع الفيديو الذي نشره فرجاني ساسي منذ قليل علي تويتر ، والذي يتضمن تصريحات لأيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق يؤكد خلالها ان إبراهيم عبد الله ومعه طارق حشيش زميله السابق في اللجنة هما السبب في فشل تجديده للزمالك.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " : لم التقي مع فرجاني ساسي تماما سواء داخل مصر أو خارجها، مضيفا أن تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك الحالي بأن المفاوضات كانت مع وكيله اكبر دليل علي عدم حدوث الواقعة التي ذكرها ايمن عبد العزيز.

كما أكد إبراهيم عبد الله انه لم يلتقي مع وكيل أعمال ساسي سوي مرة واحدة في تونس علي هامش مباراة الترجي في دوري ابطال افريقيا ولم يكن ساسي متواجد في هذه الجلسة، مختتما تصريحاته مؤكدا أن ساسي لو كان يرغب في التجديد كان قام بالتوقيع علي عقود التجديد قبل سفره، وما يفعله مجرد لعب علي مشاعر الجماهير لاخلاء مسئوليته عن السبب الحقيقي لفشل عملية التجديد.

ونشر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك تدوينة علي موقع التدوينات " تويتر " تضمنت مقطع فيديو ظهر خلاله ايمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق وهو يتحدث عن كواليس فشل مفاوضات تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك.

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، وأشار الي ايمن عبد العزيز وايمن يونس الشاهدان علي الواقعة، وتضمن الفيديو تصريح لايمن عبد العزيز يؤكد خلاله ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة والذي عرقل عملية التوقيع علي العقود الجديدة.