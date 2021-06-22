يورو 2020.. فتاة تقتحم ملعب مباراة بلجيكا وفنلندا للترويج لعملة رقمية "صور"

مازالت طرائف يورو 2020 مستمرة، خلال البطولة المقامة حاليا فى 11 دولة، حيث رصدت الكاميرات اقتحام فتاة، لمباراة بلجيكا وفنلندا، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

الفتاة التى اقتحمت الملعب

ووفقا لموقع صحيفة “The Sun” فإن اقتحام الفتاة للملعب، يأتى ترويجا لعملة رقمية منافسة لعملة "بيتكوين"، حيث كان مدون اسم العملة على الملابس التى كانت ترتديها وتحمل اسم “WTF Coin”، ولكن نجحت قوات الأمن فى الملعب من الإمساك بها وإخراجها من الملعب.

ولم يلاحظ هذه اللقطة ملايين المشاهدين للبطولة، لأن البروتوكول التلفزيونى فى نقل مباريات كرة القدم، ينص على عدم نقل لقطات من أرض الملعب عند اقتحام المشجعين، حتى لا يتحقق غرضهم أحيانا بلفت الانتباه.

وحقق منتخب بلجيكا، العديد من الأرقام المميزة، بعد الفوز على نظيره الفنلندى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء أمس الإثنين على ملعب "جازبروم أرينا" بمدينة سان بطرسبرج الروسية ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا، وتستمر حتى الحادى عشر من شهر يوليو المقبل وتقام فى 11 مدينة مختلفة بمشاركة 24 منتخبا.

ونجح المنتخب البلجيكى فى تحقيق رقم قياسى خلال مشاركاته فى اليورو، حيث نجح فى تحقيق مبارياته الثلاث فى دور المجموعات، وذلك لأول مرة فى تاريخه بأمم أوروبا.