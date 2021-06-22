قطاع المعاهد يطمئن طلاب القسم العلمي بشأن مادة "الديناميكا" ويؤكد: هدفنا توفير المناخ المناسب للطلاب

تفقد الشيخ سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الثلاثاء، لجان الامتحانات بالمرج والخصوص، حيث زار لجان معهدي المرج والخصوص للبنين والفتيات، وذلك خلال أداء طلاب القسم الأدبي امتحان مادة النحو.

وشدد رئيس قطاع المعاهد على رؤساء وأعضاء اللجان بضرورة التعامل الفوري مع كافة المشكلات التي تواجه الطلاب والتأكد من التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة، مشددا على ضرورة التنسيق الدائم مع غرفة العمليات الامتحانات بقطاع المعاهد، وإطلاعهم على كافة المستجدات مع عمل تقارير دورية حول سير الامتحانات وما يعرضه الطلاب من شكاوى وتظلمات.

واستمع رئيس القطاع إلى عدد من الطلاب للتعرف عن قرب على ما يواجههم من معوقات في أداء الامتحانات، مؤكدا على أن القطاع لا يتوانى عن الاستجابة السريعة لكافة ملاحظاتهم فيما يتعلق بأوضاع اللجان وأسئلة الامتحانات وغيرها من الأمور اللوجيستية اللازمة لضمان توفير المناخ المناسب لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وبما يضمن العدالة التامة لجميع الطلاب.

وقد سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (الأدبي/ العلوم الإسلامية) والشهادة الإعدادية (بعوث) خلال اليوم دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أية شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق الأزهرية.

وقد رصدت غرفة العمليات بقطاع المعاهد ما حدث بالأمس الأثنين الموافق 21 – 6 -2021م على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع المتخصصة من شكاوى الطلاب وأولياء الأمور المتعلقة بصعوبة امتحان الديناميكا للقسم العلمي وعدم مناسبته للوقت، وعلى الفور تم عقد اجتماع مع قيادات القطاع ومستشاري المادة للوقوف على حقيقة هذه الشكاوى؛ وتبين أن جميع أسئلة الامتحان من الكتاب المقرر وبنسبة 70% في مستوى الطالب المتوسط؛ و90% من الأسئلة بمجموع 13,5 درجة جاءت بنص الكتاب، وأن الامتحان متوازن في الصعوبة والسهولة بهدف التمييز بين الطالب المتفوق وغيره، وتتمثل في 1,5 درجة فقط للطالب المتميز وجاءت أيضا من الكتاب المقرر لكن مع تغيير الأرقام في الأسئلة.

وفيما يتعلق بشكاوى الطلاب حول عدم مناسبة الوقت للإجابة على أسئلة الامتحان، فقد أفاد مستشاري المادة بأن الامتحان يحتاج إلى 100 دقيقة فقط للطالب المتوسط، و90 دقيقة للطالب الفوق متوسط أو الممتاز، كما طمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب بأنه سوف يتم مراجعة العينة العشوائية لإجابات الطلاب، للنظر في شكواهم واتخاذ ما يلزم بناء على النتائج الواردة.

ويبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.