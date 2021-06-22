/636906/بعد-الحكم-عليها-بـ-10-سنوات-جامعة-القاهرة-توقف-قيد-الطالبة-حنين-حسام-لحين-صدور-حكم-نهائي

تحدث الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد حول موقف الطالبة حنين حسام الطالبة المقيدة بالجامعة، وذلك بعد الحكم عليها 10 سنوات.

دوت الخليج يرصد موقف الطالبة حنين حسام بعد الحكم عليها

وتابع الدكتور محمود علم الدين أن جامعة القاهرة قررت وقف قيد الطالبة، بعد صدور حكم أول درجة بحقها، وذلك حتى يصبح الحكم الصادر باتا ونهائيا.

وأردف أن لوائح الجامعة تقر بفصل الطالب في حال أنه ارتكب جرم مخل بالشرف، موضحًا أنه تم القبض على حنين حسام في المنوفية فجر اليوم ، وسوف يتم إعادة المحاكمة حضوريا.

وأكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، أنه لا عقوبة أو فصل أو اتخاذ أي موقف بحق أي طالب قبل الحكم النهائي .