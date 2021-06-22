/636897/الأهلي-يستعيد-بيكهام-قبل-لقاء-الترجي-بالقاهرة

يخضع أحمد رمضان بيكهام لبرنامج تأهيلي بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الأهلي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي أمام الترجي التونسي، والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح المارد الأحمر، ويستعرض تحيا آخر أخبار القلعة الحمراء لحظة بلحظة على مدار الساعة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة، إبتداء من الأحد الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في مباراة إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في السبت المقبل، ويشهد على اللقاء ستاد القاهرة الدولي، ويدخل المارد الأحمر المباراة بقوة ومعنويات عالية بعد تحقيق الفوز في لقاء الذهاب برادس، بنتيجة هدف دون رد عن طريق محمد شريف.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين قبل مواجهة بطل تونس الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وحرص موسيماني على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في مران اليوم، محمد هاني ومحمود متولي وحالة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين عقب عودة الفريق من تونس.

وأدى الأهلي مرانه اليوم واشتمل على جانب فني وخططي في بداية التحضير لمباراة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد حسين الشحات داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الأهلي.