بشرى سارة لجمهور الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي بالقاهرة

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شارك محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر لها يوم السبت المقبل، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث مران القلعة الحمراء، إستعداد لمباراة الإياب من الدور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا، في السبت المقبل مع الترجي التونسي.

وشارك هاني في جزء من مران الأهلي مساء اليوم بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وخضع محمد هاني لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي للتأكد من جاهزيته، وحرص الجهاز الفني على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق بعد العودة من تونس، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

الأهلي يستأنف تدريباته

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

حديث موسيماني مع أبو عبلة

وحرص موسيماني على الحديث مع طبيب الفريق للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في مران اليوم، محمد هاني ومحمود متولي وحالة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين عقب عودة الفريق من تونس.

عيد ميلاد حسين الشحات

وأدى الأهلي مرانه اليوم واشتمل على جانب فني وخططي في بداية التحضير لمباراة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد حسين الشحات داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الأهلي.