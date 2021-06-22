/636903/تشابك-بالأيدي-بين-نائبين-تحت-قبة-البرلمان-الكويتي-والحرس-يتدخل-صور

تشابك نائبين بالأيدي في قاعة مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية خلافات حول عقد جلسة تصويت على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

دوت الخليج يرصد واقعة تشابك نائبين بالبرلمان الكويتي

وذكرت صحفية القبس الكويتية، أن قاعة عبدالله السالم (الرئيسية لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

هذا وقد أفادت صحيفة الجريدة المحلية، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.

ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.