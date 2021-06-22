سامح حسين يفاجأ الجمهور بعودة القبطان عزوز بشكل جديد

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دوت الخليج يكشف عودة سامح حسين بمسلسله الكرتوني الذي يحمل اسم القبطان عزوز بموسمه الجديدة

قال سامح حسين خلال الفيديو مشيرًا إلى عودة مسلسله الكرتوني القبطان عزوز: "حبايبي إن شاء الله القبطان عزوز وارجعلكم تاني بس يا ترى راجعلكم المرادي إزاي أنا راجع علشان أدور على صحابي".

أحداث الجزء الأول من القبطان عزوز

تدور أحداثه حول البطل الذي اخترع اختراع جديد، عبارة عن طائرة تتحول إلى غواصة، سفينة، سيارة في أي وقت يريده المخترع، المسلسل الكرتوني «القبطان عزوز»، هو المسلسل الوحيد الذي تم تنفيذه بالدول العربية بنظام «Cut out»، أو التصوير الفوتوغرافي، وهو من تأليف الكاتب أحمد أمين.

سامح حسين يقدم عملًا من تراث شارل شابلن

لأول مرة يقدم الفنان سامح حسين عملاً من تراث الفنان العالمي شارل شابلن حيث وقع اختياره على فيلم "أضواء المدينة" لتقديمه فى عمل مسرحي بعنوان "حلم جميل" يخرجه إسلام الإمام ويكتبه طارق رمضان.

وعُرض "حلم جميل" على خشبة المسرح الكوميدى فى عيد الأضحى الماضي، وكان العرض من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على

وتدور فكرة العرض حول شاب صعلوك يقابل رجل من الأثرياء، ولكن هذا الرجل يعانى من إزدواج فى شخصيته حيث تاره يظهر كرجل طيب يساعد الناس وتارة أخرى نجده شريرًا وسيئًا جدًا، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الغنى ويذهب الصعلوك به للموالد و