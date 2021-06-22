/636907/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إنجلترا-والتشيك

أعلن الإنجليزي ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الوطني عن تشكيل فريق منتخب بلاده في مباراة اليوم، أمام المنتخب التشيكي في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة.

شهد تشكيل المنتخب الإنجليزي على عودة مدافعه هاري ماجوير لاعب فريق مانشستر يونايتد، بعد غيابه عن صفوف الفريق في المبارتين السابقتين في البطولة. وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد . في الدفاع: لوك شاو- هاري ماجواير- جون ستونز- كايل ووكر . في الوسط: كالفين فيليبس- ديكلان رايس- بوكايو ساكا . في الهجوم: جاك جريليش- هاري كين- رحيم سترلينج . فيما يخوض منتخب التشيك المباراة بذات التشكيل الذي واجه به منتخب كرواتيا في اللقاء السابق، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من بطولة اليورو 2020. أما تشكيل التشيك جاء كالتالي: في حراسة المرمى: توماس فاكليك . في الدفاع: يان بوريل- توماس كالاس- أوندريج سيلوستكا- فلاديمير كوفال . في الوسط الدفاعي: توماس سوسيك- توماس هولز . في الوسط الهجومي: فلاديمير داريدا- ياكوب يانكتو- لوكاس ماسوبوست . في الهجوم: باتريك شيك .

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