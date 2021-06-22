/636908/يورو-2020-تشكيل-منتخبي-كرواتيا-واسكتلندا-حرب-وسط-الملعب

يدخل المنتخب الكرواتي مباراة اليوم أمام منتخب اسكتلندا بتشكيل قوي في محاولة تحقيق الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة من بطولة أمم أوروبا 2020، وفي الجانب المقابل يدخل المنتخب الاسكتلندي بكل أسلحته في المباراة، ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة.

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا تشكيل فريقه لملاقاة اسكتلندا في ملعب هامبدن بارك، وجاء تشكيل المنتخب كالتالي: تشكيل منتخب كرواتيا: في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش في الدفاع: يوشكو جفارديول- دوماجوج فيدا- ديان لوفرين- سيمي فرساليكو في الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش في الهجوم: إيفان بيريسيتش- نيكولا فلاسيتش- برونو بيتكوفيتش يدخل المنتخب الإسكتلندي المباراة بتشكيل قوي أمام المنتخب الكرواتي، في محاولة الفوز وخطف ثلاث نقاط وتعزيز موقفه في المركز الثاني من المجموعة: تشكيل منتخب اسكتلندا : في حراسة المرمى: ديفيد مارشال في الدفاع: كيران تيرني- جرانت هانلي- سكوت مكتوميناي في الوسط: أندرو روبرتسون- ستيفن أودونيل- سيتوارت أرمسترونج- كالوم مكجريجور- جون ماكجين في الهجوم: تشي أدامز- ليندون ديكيس

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