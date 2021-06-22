/636910/شح-البنزين-يتسبب-في-مصرع-5-أفراد-من-أسرة-واحدة
شهدت دولة لبنان حادث مأساوي اليوم، حيث وقع حادث مروري في بيروت أسفر عن مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد عبارة عن أم وبناتها الأربعة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مصرع أسرة لبنانية
وتبين أن الحادث المروري وقع بين 5 مركبات على طريق السعديات، الذي راح ضحيته 5 أفراد من أسرة واحدة، حيث كن ضمن طابور طويل يبحثن عن محطة وقود للتزود بالبنزين.
ووقع الحادث أثناء توجههن إلى المطار لاستقبال والدهن العائد من الخارج، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على أسبابه
وشهد أوتوستراد السعديات باتجاه العاصمة بيروت محلة مفرق برجا، حادثة تصادم مروّعة بين خمس سيارات، بسبب طوابير البنزين، أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وثلاثة جرحى في حالة حرجة، ووفقًا لرواية غرفة «التحكم المروري».
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