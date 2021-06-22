محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يتفقدان سير العمل بمستشفى الرمد

جدة - نرمين السيد - تفقد طارق الفقى محافظ سوهاج ترافقه دكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ودكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة، والدكتور محمود البريصى مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء، مستشفى الرمد بسوهاج لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وبدأ المحافظ ومرافقيه جولتهم بتفقد العيادات الخارجية، والصيدلية، وغرفة الفحص، وغرفة العمليات، والمبنى الإدارى بالمستشفى، وشباك التذاكر، واطمأن على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأثناء الزيارة التقى عدد من المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى واستمع إلى مطالبهم، وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة. ووجه "الفقى" بأهمية النهوض بمستوى الأداء الطبى داخل المستشفى، وتكثيف العمل وزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات فيما يخص توقيع الكشف الطبى، وإجراء العمليات الجراحية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السوهاجى، والالتزام المستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ومن جانبها أكدت الدكتورة كريمة حامد، أن القطاع الصحى بسوهاج يجد كل الدعم والمساندة من المحافظ، ويشهد تطوير وتحديث مستمر وذلك لرفع الكفاءة وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

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