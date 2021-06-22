فيديو.. أندريه زكى: خاطبنا الغرب فى 4 قضايا محورية بعد ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - حوار: د.هند جاد

وقال، فى حواره لـ"دوت الخليج": "كانت أول قضية نناقشها مع المنظمات الغربية هل هذه ثورة أم انقلاب؟، فقلنا هذه ثورة خرج فيها 30 مليون مصرى، وحماها الجيش وساندها واستجاب فيها إلى صراخ المصريين".

وأضاف: "وثانى قضية ناقشناها مع الغرب كانت الديمقراطية، فلا يوجد نموذج واحد للديمقراطية ولكن لها نماذج متعددة، وثالث قضية كانت علاقة الحريات وقضية حقوق الإنسان، فلا يجب تسييس ملف حقوق الإنسان، حيث إن تسييسه يضر بالمواطن ولا ينفع".

وأشار الدكتور القس أندريه زكى، إلى أن القضية الرابعة كانت قضية العلاقات الإسلامية المسيحية، حيث تحدثنا أنه يوجد تقدم فى تلك القضية كما توجد أيضا مشكلات، مشددا على أنه لا بد ألا نأخذ المشكلات وننسى الإنجازات فى هذا الملف، متابعا: "كنا جادين فيما نقوله حتى أقنعنا المنظمات الغربية بوجهة نظرنا وهو ما ساهم فى تصحيح صورة مصر التى حاول تشويهها البعض".