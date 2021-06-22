فيديو.. انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق E-Tadweer بكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى للترويج للتطبيق، ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرحلة الأولى من التطبيق سيتم من خلالها جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلى المحمول، الشواحن، الكاميرات، ألعاب الفيديو، بلاى ستيشن، الهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم، وفى المرحلة الثانية سوف يتم تفعيل الجمع من المنازل، ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، ثلاجات، بوتجازات وشاشات تلفزيون كبيرة الحجم.

وأشارت فؤاد إلى أن التطبيق، يعتبر بداية لتفعيل نظام المسؤولية الممتدة للمنتِج، والذى تم إقراره بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث سيتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات وفى المقابل، سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل، وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التى سيتم جمعها لدى مصانع لإعادة التدوير الرسمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية وشركه أى تدوير مصر، بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية فى التطبيق وتقديم حوافز للجمهور لجمع والتخلص الآمن من المخلفات بطريقة آمنه لدى المصانع الرسمية.

وستوضح الحملة الدعائية للتطبيق خطوات تنزيل التطبيق وطريقة استخدامه كالآتى:

- تحميله من متجر App store or Google play.

- ادخل بريدك الألكترونى لانشاء حساب جديد او سجل باستخدام حساب الفيسبوك او Apple.

- فى حالة التسجيل بالبريد الألكترونى قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الإلكترونى المستخدم.

- اضغط على علامة البلس (+) فى أعلى الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

- صور مخلفك الإلكترونى وقم بملئ البيانات الخاصة به

- اختار هديتك من شركائنا.

- حدد أقرب مكان ليك لترك المخلف وتفعيل قسيمة الخصم (هديتك من شركائنا).