جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقى - فني) للعام الدراسى 2021 / 2022 ، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.