فيديو.. أندريه زكى: المرأة شكلت ثلثى من شارك فى 30 يونيو.. وأخذت حقها 100%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إن المرأة المصرية شكلت ثلثى من كانوا فى ثورة الـ30 من يونيو، حيث خرجت إلى الشوارع ولم تخش تهديدات الإخوان ولا أصوات القنابل.





حوار: د.هند جاد وأضاف فى حواره لـ"دوت الخليج"، أن عددا ليس بقليل من السيدات كن فى الانتخابات بجميع مراحلها السابقة وشرفن مصر أمام العالم، ما جعل معظم المواقع والصحف العالمية تشد بدورهن وشجاعتهن البارزة. ولفت رئيس الطائفة الإنجيلية، إلى أن الدولة المصرية الحديثة تعطى مكانة خاصة للمرأة، حيث نجد لأول مرة 8 سيدات فى التشكيل الوزارى، كما نجد لأول مرة أكثر من 90 سيدة فى البرلمان ما يشكل 27% من القوة البرلمانية، كما وجدنا المرأة بعد 30 يونيو لأول مرة "محافظ"، مشددا على أن المرأة أخذت حقها 100%.

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