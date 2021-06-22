 ضبط 4 حالات تحويل من سكنى لتجارى وحالة بناء مخالف بحدائق الأهرام

جدة - نرمين السيد - نجحت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطاع حدائق الأهرام، اليوم الثلاثاء، فى ضبط وإيقاف حالة بناء مخالف و4 حالات تحويل وحدات من سكنى إلى تجارى بمدينة حدائق الأهرام، وذلك من خلال حملات المتابعة الدورية التى تقوم بها أجهزة المحافظة لضبط المخالفات.





تأتى الحملات تنفيذا لتكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور وفرض النظام بالمدينة استجابة لشكاوى المواطنين من أهالى حدائق الأهرام. شملت الحالات إيقاف أعمال تحويل ومصادرة معدات بعقارات رقم ( 333ل، 209ط، 209.25ط، 38د )، إلى جانب إزالة أعمال بناء مخالف بعقار رقم 87ج وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما شهدت المجهودات شن عدد من الحملات المسائية على الكافيهات والتى أسفرت عن رفع عدد من الإشغالات وإيقاف أعمال بمناطق ه، ص، ج، ع، ط بالإضافة إلى رفع مخلفات ونظافة قطع أرقام( 361 ط، 415ل).

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