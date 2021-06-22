”الصحة”: نستهدف تطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام بلقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الصحية، إن إنتاج أول لقاح مصرى لكورونا من سينوفاك، من خلال الشركة المصرية فاكسيرا سيكون نهاية الأسبوع الحالى، مضيفا أن خطة وزارة الصحة تستهدف تطعيم 40% من السكان قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن"، أن هناك أكثر من 400 مركز لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن ملف حضور الجماهير فى مباراة العودة بين الأهلى والترجى السبت المقبل، يدرس فى وزارة الصحة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن المنظومة الصحية من الركائز الأساسية لتقدم الدول، وخاصة قطاع الأدوية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لتفعيل معاهدة وكالة الدواء الأفريقية (AMA) للوصول إلى أهدافها فى تعزيز الأمن الصحي والدوائي في جميع البلدان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الأفريقي الافتراضي الخاص باستراتيجية وكالة الدواء الأفريقية (AMA) بحضور المبعوث الخاص بالاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء "ميشيل سيديبي"، وممثلين من التحالف الدولي لمنظمات المرضى، والاتحاد الدولي للمصنعين والجمعيات الصيدلانية، والرابطة الفرنسية للشركات الصيدلانية.

واستعرضت الوزيرة نتائج مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة، حيث استهدفت تلك المبادرات القضاء على التهاب الكبد الوبائي الفيروسي سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والفحص المبكر لسرطان الثدي، والاهتمام بالصحة العامة للأطفال، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وفحص السيدات الحوامل بهدف القضاء على انتقال الأمراض من الأم للجنين، حيث كان قطاع الدواء داعمًا لنجاح تلك المبادرات من خلال توفير الأدوية بأسعار مناسبة.