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أوباما يضيف هدف الزمالك الثانى فى المقاصة بعد 3 دقائق من التقدم.. فيديو

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أحرز يوسف أوباما لاعب الزمالك هدفه الثانى فى شباك مصر المقاصة، فى الدقيقة 61 وبعد 3 دقائق من تسجيل هدف التقدم فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

 

 

 

 

 

 

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني  – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء  وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي، واستبعد الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.

 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي، خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي، الهجوم: باسم مرسي.

 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولن فوافي وأحمد أمين أوفا وأحمد متعب وفارس طارق وخالد مصطفى.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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