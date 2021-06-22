أوباما يضيف هدف الزمالك الثانى فى المقاصة بعد 3 دقائق من التقدم.. فيديو

أحرز يوسف أوباما لاعب الزمالك هدفه الثانى فى شباك مصر المقاصة، فى الدقيقة 61 وبعد 3 دقائق من تسجيل هدف التقدم فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.
وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي، واستبعد الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي، خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي، الهجوم: باسم مرسي.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولن فوافي وأحمد أمين أوفا وأحمد متعب وفارس طارق وخالد مصطفى.
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