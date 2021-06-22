بثنائية أوباما.. الزمالك يهزم المقاصة ويتأهل لملاقاة أسوان فى قبل نهائي الكأس

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا علي نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين أحرزهما يوسف أوباما في الدقيقتين 58 و 61 من عمر مباراة الفريقين التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس مصر، بهذة النتيجة يواجه الزمالك نظيره أسوان في مباراة الدور قبل النهائي للبطولة.
انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاصة في دور ربع النهائي لكأس مصر بـ تعادل الفريقين سلبيا ، والمقامة حاليا علي استاد السويس الجديد.
سيطر الزمالك علي احداث الشوط الأول كاملة، وكان العنصر الأخطر علي مرمي المقاصة، وأضاع اشرف بن شرقي وسيف الجزيري مهاجما الزمالك العديد من الفرص السهلة.
فيما لاحت فرصة واحدة فقط لفريق المقاصة عن طريق احمد عادل ميسي الذي وضعها اعلي القائم لجنش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
بدأ الزمالك الشوط الثاني بحماس واندفاع هجومي لحسم المباراة قبل اللجوء للوقت الإضافي او ركلات الترجيح، وبالفعل تحقق ما أراد عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 58 بعدما احرز هدفا رائعا من تمريرة ذكية لسيف الجزيري مودعا الكرة في مرمي محمود حمدي حارس مرمي المقاصة معلنا عن تقدم الزمالك بالهدف الأول.
بعد الهدف بدقيقتين يحرز أوباما هدفا رائعا أيضا بالرأس من عرضية المتألق محمد عبد الشافي معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر المباراة.
عقب الهدفين هدأ لاعبو الزمالك وسيطروا علي منطقة وسط الملعب، في المقابل سيطر الإحباط علي لاعبي المقاصة ولم يقوموا بمحاولات جدية لتحقيق التعادل او تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: محمود جنش
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.
فيما جاء تشكيل المقاصة :
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي
خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي
الهجوم: باسم مرسي
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