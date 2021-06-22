/636913/مصطفى-مدبولي تطوير-الريف-المصري-يتكلف-أكثر-من-700-مليار-جنيه

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، خاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه.

تطوير الريف المصري

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم، أن ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر له، وهو ما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويله، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه لأن المشروع يشمل 1500 قرية في مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعا واحدا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأنها مندرجة ضمن المشروع الكبير، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد، منوهًا إلى الدور المهم لنواب البرلمان في هذا الصدد وهو دعم الحكومة في توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.