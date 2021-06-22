/636909/مصر-تؤكد-مرونتنا-في-سد-النهضة-قوبلت-بتعنت-إثيوبي

أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي،مجددا حرص مصر على استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بما يضمن حقوق مصر المائية وتحقيق منفعة الجميع،مشيرا إلى أن مصر جددت اتهامها لإثيوبيا بالتعنت في ملف سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل.

سد النهضة

وشدد محمد عبد العاطي،وزير الموارد المائية والري، في تصريحات أدلي بها خلال زيارته إلى جنوب السودان، أن مصر "تسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع، يلبي طموحات جميع الدول بالتنمية".

تعنت إثيوبيا

وقال وزير الموارد المائية والري ن محمد عبد العاطي، إن القاهرة أبدت مرونة في التفاوض بشأن سد النهضة خلال السنوات الماضية، التي "قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي".

وكان المقرر أن تبدأ إثيوبيا خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، الملء الثاني لبحيرة السد، والذي من المتوقع أن يؤثر على تدفق مياه النيل باتجاه السودان ومصر.

اللجنة العليا المشتركة

ومن جهة أخرى، أكد وزير الري المصري، ووزير الخارجية لدولة جنوب السودان، بياتريس واني، أهمية استمرار الجهود المبذولة من الجانبين لتدعيم كافة أوجه التعاون بين القاهرة وجوبا، من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة المتوقع عقدها خلال يوليو المقبل بالقاهرة، ومناقشة أزمة سد النهضة وما أبدته مصر من مرونة في التفاوض.

تنمية حوض النيل

وأشار عبد العاطي إلى أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة، منوها إلى أن القاهرة تنفذ مشروعات على الأرض في كافة دول حوض النيل والدول الإفريقية.

وشدد الوزير المصري على أن المشروعات المنفذة بدولة جنوب السودان تهدف لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالي من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحمايتهم من أخطار الفيضانات.

وقال إنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروعات في 7 ولايات بدولة جنوب السودان، ومن المتوقع زيادة المشروعات المنفذة لتغطي 10 ولايات قريبا.