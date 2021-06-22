/636911/الزمالك-يقصو-على-المقاصة-ويتأهل-للدور-نصف-نهائي-لكأس-مصر

حقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

دخل الفريقين المباراة بروح عالية ومعنويات قوية في بداية المباراة، في محاولة خطف هدف أول في اللقاء، ولكن دفاعات الفريقين كانت في أشد تركيزها في بداية المباراة، ليحسم الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شهد الشوط الأول على العديد من البطاقات الصفراء لصالح لاعبي الفريقين، ففي الدقيقة التاسعة عشر تلفى عبد الله مجدي لاعب المقاصة البطاقة الأولى في المباراة، بعد تدجخل قوي على الونش، وفي الدقيقة الـ 32 تلقى محمد مخلوف البطاقة الثانية في المباراة، وفي الدقيقة الـ 45 تلقى أحمد مودي البطاقة الثالثة، وفي نفس الموقف تلقى طارق حامد في البطاقة الرابعة في اللقاء والأولى في صفوف لاعبي الزمالك.

الهدف الأول

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

حاول أشرف بنشرقي زيادة نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 72 من خلال تسديدة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمود حمدي برشاقة، وجاء مصر المقاصة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من عمر المباراة من خلال تسديدة قوة من باسم مرسي المنفرد على المرمى ولكن جنش يتألق ويتصدى لها بكل خبرة وقوة .