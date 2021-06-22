نشرة أخبار الزمالك اليوم: مسلسل «أزمة» تجديد فرجاني ساسي.. إبراهيم عبدالله بين «البراءة» وتخريب القلعة البيضاء.. و66 مليون جنيه طلب التونسي للتجديد

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اثارت تصريحات ايمن عبدالعزيز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اتهام إبراهيم عبدالله عضو اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة القلعة البيضاء وطارق حشيش المدير المالي للفارس الأبيض بأنهم عطلوا تجديد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، لتثور جماهير القلعة البيضاء على عضو مجلس الإدارة السابق، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك أبرزها أزمة تجديد فرجاني ساسي و تصريحات متضاربة من إبراهيم عبدالله و طارق حشيش.

أزمة عقد مصطفى محمد

تعد أزمة تجديد عقد مصطفى محمد أبرز محطات الفشل التي مرت بها اللجنة السابقة بقيادة المستشار عماد عبدالعزيز وبتواجد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة السابق، خاصة بعد أن تبين أن عبدالله هو من تأخر في توثيق عقد اللاعب وأحتفظ بالعقد الجديد بين الطرفين في منزله.

وأصبح إمكانية تحكم الزمالك في مصطفى محمد غير مضمونة في حالة صحة عدم توثيق عقد اللاعب بالشروط الجديدة ، الأمر لالذي قد يتسبب في فقدان الملايين من الجنيهات مجانا لصالح جالاتا سراي.

أزمة توثيق عقد رزاق سيسية

لن تنتهى اتهامات البعض لإبراهيم عبدالله بمحاولة تعطيل الأمور داخل القلعة البيضاء ، يأتي ذلك بعد أن اتهم البعض عبدالله بضياع عقد مصطفى محمد ، حتى ظهرت مشكلة عقد رزاق سيسية لاعب الاتحاد السكندري.

وأوصى إبراهيم عبدالله بعدم توثيق عقد رزاق سيسية الجديد في اتحاد الكرة حتى انتهاء عقد اللاعب وأصبح غير مفعل ودخل القلعة البيضاء في أزمة مع اللاعب الشاب.

منع فرجاني ساسي من التجديد مع القلعة البيضاء

وكتب فرجاني ساسي علي صفحته : دى واحده من الحقائق ال اتكلمت عنها… ، في إشارة لحديث ايمن عبد العزيز في أحد القنوات التونسية والتي يتضمن الفيديو الخاص بة تأكييد ان اللاعب كان قريبا من التوقيع علي عقود التجديد لولا تدخل طارق حشيش وإبراهيم عبد الله عضوي اللجنة التنفيذية السابقة وقام بمعرقلة التجديد بعد إخباره بعدم تواجد أموال داخل القلعة البيضاء.

تعليق إبراهيم عبدالله على تصريحات ساسي

وعلق إبراهيم عبدالله عضو اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك على تصريحات أيمن عبدالعزيز مسئول الأبيض السابق والذي أستند عليها فرجاني ساسي وأكد أن تلك الواقعة هي سبب من أسباب عدم التجديد للقلعة البيضاء.

وأكد إبراهيم عبدالله في تصريحات يرصدها دوت الخليج أنه لم يسبق وأن ألتقى مع فرجاني ساسي سواء داخل القلعة البيضاء أو خارجها ، وأنه لم تربطه علاقة باللاعب سوى الاجتماع مع وكيله في تونس على هامش مباراة الترجي التونسي في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

طارق حشيش يكشف حقيقة تعطيل صفقة فرجاني ساسي

أكد طارق حشيش المدير المالي للزمالك أن فرجاني ساسي طلب 66 مليون جنية حتى يجدد للقلعة البيضاء ، وحينها أخبرنا اللاعب أن هذا المبلغ غير متواجد في خزينة الفارس الأبيض.

وحضر تلك الجلسة أيمن يونس في ذلك التوقيت ، ولم يكن إبراهيم عبدالله متواجد في تلك الجلسة وهذا عكس الحديث الذي صرح به أيمن عبداالعزيز وأستند عليه فرجاني ساسي في كسب ود جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك يفوز مصر المقاصة ويتأهل لنصف نهائي الكأس

حقق نادي الزمالك فوزا هاما على حساب أسوان في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس مصر ، وبذلك تأهل الفارس الأبيض لملاقاة أسوان في الدور قبل النهائي.