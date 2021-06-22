/636915/كارتيرون-الزمالك-يسير-بشكل-مستقر-ونتائج-المباراة-تؤكد-ذلك
أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك باتريس كارتيرون ، في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة فريقة أمام فريق مصر المقاصة في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، أن النادي يسير بشكل جيد ، في كل النواحي في النادي ، ويستعرض دوت الخليج تصريحات الفرنسي كارتيرون بعد المباراة.
قال: "ثلاث شهور جهد وتعب مع الفريق ودا النتيجة في النهاية، ولكن هناك المزيد، ونأمل في تحقيقة في الدوري".
وأضاف: "هناك ثقة كبيرة مع اللجنة ، ودا عامل مساعد كبير مع علاقتنا بلاعبي الفريق وشئ إجابي لنا، والدليل على ذلك نتائج الفريق في الفترة الأخيرة منذ ثدوم اللجنة الجديده".
عقد الونش
وزاد: "الونش من أهم المدافعين في مصر والقارة حاليا ودا هيساعدنا في الفترة القادمة بشكل كبير".
وأردف: "محدش كان بيعرف عن عقد وتجديد الونش، ودا شئ جميل في النادي، وكل ماهو ينتشر إشاعات".
لجنة الزمالك
واختتم: "حديثة عن اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب: "النادي يسير بشكل مستقر في الفترة الحالية، بالمقارنة بالفترة السابقة للفريق، ودا شئ مخلى كل النادي يعمل بحماس من جانب الإدارة ولاعبي الفريق".
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