تاج الدين: لا يوجد أى نوع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أى نوع من السلالات المتحورة لفيروس كورونا فى مصر حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن التحورات تحت السيطرة، وأن ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا فى مصر أوشكت على الانتهاء.





وذكر تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "سيد على"، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر سلالات جديدة من سلالات كورونا بمصر، وأنه لحظة انتشار سلالة جديدة فى الهند تم اتخاذ الإجراءات السريعة، مع التشديد فى الإجراءات مع الوافدين إلى مصر من الدول الخارجية. وتابع: "نتمنى ألا يكون هناك موجة رابعة للوباء العالمى داخل مصر"، لافتًا إلى أن الدولة تتابع الموقف عن كثب، لرصد وجود موجة رابعة أو لا. وعن لقاحات كورونا، أكد تاج الدين، أن الدولة تسعى لتوصيل كل اللقاحات الخاصة بلقاح كورونا للجميع، لافتًا إلى أنه يوجد إقبال كبير للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

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