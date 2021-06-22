تفاصيل قتل شاب لـ3 أفراد من عائلته بالساطور وإصابة والدته بالمنيا.. فيديو

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من مركز أبو قرقاص حول جريمة قتل شهدتها إحدى القرى التابعة للمركز، وبطلها شاب متهم بقتل 3 من أفراد عائلته وإصابة والدته بالساطور وتم القبض عليه.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد قيام شاب بالتعدى على أسرته باستخدام ساطور ومقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، وتم ضبط المتهم.

وبانتقال قوات الأمن وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام شاب 35 عاما بالدخول للمنزل بقرية بمركز أبو قرقاص وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور وقام بالتعدى على والدته، مما أسفر عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فى حالة هياج، وأفادت التحريات الأولية أن المتهم يعانى من اضطرابات نفسية، وتحرر محضرا بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.