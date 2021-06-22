بهدف سترلينج.. إنجلترا تتفوق على التشيك 1-0 فى الشوط الأول بـ"يورو 2020".. فيديو

نجح منتخب إنجلترا في إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره التشيكى، بهدف دون مقابل، في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والمقامة حاليا في 11 مدينة أوروبية، بمشاركة 24 منتخبا، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

أحرز رحيم سترلينج، الهدف الأول لصالح منتخب إنجلترا في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ليصبح ثاني لاعب يسجل أول هدفين لإنجلترا في أمم أوروبا بعد آلان شيرر في عام 1996.

ويتولى جاريث ساوثجيت قيادة منتخب إنجلترا في المباراة رقم 57 كمدير فني متفوقاً على روي هودجسون المدرب التاريخي لفريق الأسود الثلاثة الذي قاد الفريق في 56 مواجهة حتى الآن.

وعادل جاريث ساوثجيت عدد مرات الظهور سواء لاعب أو مدرب لمنتخب إنجلترا ليصبح الوحيد الذي يستطيع كسر 50 مباراة سواء لاعب ومدرب.

تشكيل إنجلترا ضد التشيك: بيكفورد - والكر - ستونز - ماجواير – لوك شاو - ريس - فيليبس – ساكا – جريليش - هارى كين – رحيم سترلينج.

تشكيل التشيك ضد إنجلترا: فاتشليك - كولوتسكا - كوفال - كالاس - داريدا - هوليسو - سوتشيك – ماسوبوستو - جانكتو - باتريك شيك – بوريك.

ويأتي منتخب التشيك في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على أسكتلندا بنتيجة 2-0، والتعادل أمام منتخب كرواتيا مساء الجمعة بنتيجة 1-1 على ملعب "هامبدين بارك" في العاصمة الأسكتلندية جلاسجو.

ويتفوق المنتخب التشيكي على نظيره الإنجليزي بفارق الأهداف فقط، حيث جاء منتخب الأسود الثلاثة ثانيا برصيد 4 نقاط أيضا عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام منتخب أسكتلندا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ويمبلي"، بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب كرواتيا بهدف.

نجح منتخب إنجلترا في أن يكون أحد 3 منتخبات في البطولة تحافظ على نظافة شباكها خلال أول جولتين، لكن كتيبة جاريث ساوثجيت لم تحقق الفوز في الجولتين، فجمع المنتخب 4 نقاط فقط من فوز وتعادل.