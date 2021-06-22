مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى: 37 خدمة حكومية متوفرة الآن إلكترونيا

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه تم الانتهاء من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية بنسبة 95%، وسيكون جاهزا لانتقال الوزارات بنهاية العام الحالى، بالإضافة إلى تغيير العمل الحكومى بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن جميع دواوين الوزراء ستنقل حوالى 60 ألف موظف، وكل الأقسام التى تقدم خدمات للمواطنين مباشرة ستنتقل بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية تماما.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كل وزارة أرسلت ملايين المستندات وتم إدخالها فى النظام الإلكترونى، مؤكدا: "وزارة الاتصالات جعلت هناك منصة رقمية لـ100 مليون مواطن، يستطيع من خلالها، بعد تدوين البيانات الشخصية، الحصول على 37 خدمة إلكترونيا متاحة حاليا، والوزارة تقوم بتزويد هذه الخدمات حتى تكون كاملة".

وتابع: "من ليس لديهم القدرة على التعامل مع الإنترنت تم فتح العديد من الأماكن فى جميع أرجاء الجمهورية، ويتعدى 400 مكتب، يستطيع المواطن أن يطلب الخدمة، وتأتى له إلى المنزل، وفى المستقبل سيتم رقمنة الخدامات الحكومية بالكامل، وتروح تمضى وتستلم الوثيقة فى الحال، والعاصمة الإدارية هتكون بشرة خير لمصر كلها".