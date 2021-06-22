رئيس الوزراء: تعديل جديد علي قانون التصالح بمخالفات البناء أمام مجلس النواب.. قريبًا

/636918/رئيس-الوزراء-تعديل-جديد-علي-قانون-التصالح-بمخالفات-البناء-أمام-مجلس-النواب-قريبا

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية التي يقوم بها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يتم دراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية

تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء ورؤساء اللجان النوعية

جاء ذلك فى ضوء لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

رئيس الوزراء متحدثًا على مخالفات البناء

وضرب رئيس الوزراء المثل على ذلك بموضوع التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة استجابت أيضاً لطلبات إدخال تعديل تشريعي على القانون المنظم للمخالفات البنائية وطرحه على البرلمان لضمان توفير الإطار القانوني لقرار الحكومة بالاعتداد بمقدار المخالفات المقدمة من المواطنين في الريف، مشيراً إلى أن القرار مطروح عليكم للنظر في الموافقة عليه، وهو ما يُلبي مطالب المواطنين.