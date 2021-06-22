نشرة أخبار الأهلي اليوم :: تفاصيل انتقال كريم فؤاد لصفوف المارد الأحمر.. ورفض عروض ديانج.. وعودة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 22/6/2021 العديد من الأخبار الهامة في القلعة الحمراء، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار النادي الأهلي.. أهمها تفاصيل انتقال كريم فؤاد لصفوف المارد الأحمر، ورفض عروض ديانج.. وعودة الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل انتقال كريم فؤاد للنادي الأهلي

انهى مسئولوا القلعة الحمراء من اتمام صفقة كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى نادي إنبي، وجاء ذلك بعد مفاوضات مكثقفة من إداراة النادي الأهلي، من أجل ضم اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر لدعم صفوف الفريق باللاعب الشاب.

وأعلن مسئولوا المارد الأحمر أن الإعلان الرسمي عن صفقة كريم فؤاد، ستكون عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت الموافق 26 يونيو 2021، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن تم إنهاء كل التفاصيل المتعلقة بضم كريم فؤاد إلى القلعة الحمراء.

تفاصيل رفض عروض أليو ديانج مع الأهلي

وقال عبدالناصر زيدان : " بالفعل تأكدت من وجود محادثات من مانشيستر يونايتد لمسئولي الكاف من أجل متابعة أليو ديانج خلال مباراة الأهلي والترجي في المواجهة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام".

عبدالناصر زيدان يكشف مستجدات ملف التعاقدات في الأهلي

وتابع عبدالناصر زيدان : " نبيل معلول أبلغني أن اللاعب أليو ديانج لم يكن بهذا الأداء المميز قبل مجيء بيتسو موسيماني ، وكان العين الإماراتي قد طلب التعاقد مع ديانج وبسبب مبالغة النادي الأحمر فكر النادي الإماراتي في استعارة اللاعب".

بشرى سارة لجمهور الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي بالقاهرة

شارك محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال جزء من مران المارد الأحمر الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي والمقرر لها يوم السبت المقبل بعد أن حقق المارد الأحمر الفوز على الترجي بهدف نظيف.

لاعبو النادي الأهلي يدعمواعماد متعب

حرص لاعبي الأهلي على دعم مهاجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الأول للمنتخب الوطني، وجاء ذلك في ظهور لاعبي الأهلي في صورة مع قميص النادي اللاعب برقمه في الفريق سابقاً، ويستعرض دوت الخليج صورة الدعم من قبل لاعبي الأهلي.

الأهلي يستعيد محمود متولي أمام الترجي التونسي.. ونكشف موقف أكرم وبدر بانون

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة أكرم توفيق وبدر بانون ومحمود متولي، لاعبا القلعة الحمراء وذلك خلال مران القلعة الحمراء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.