/636922/ليلة-الزمالك-فريق-السلة--يحقق-فوز-مهم-على-الاتحاد-السكندري

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 80 – 70 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة. وقدم الزمالك مباراة قوية وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء الذ شهد تألق أكثر من لاعب من فريق الزمالك. وتقدم الزمالك في الفترة الأولى بنتيجة 18-11.. وفاز بالفترة الثانية بنتيجة 42-30.. أما الفترة الثالثة فشهدت تفوقا كاملا للزمالك وانتهت بنتيجة 62-45.. إلى أن أنهى الأبيض المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 80 – 70. موعد لقاء الجولة الثالثة ويواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندرى فى الجولة الثالثة من الدور النهائي يوم 24 يونيو الحالي. ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق. الزمالك ومصر المقاصة حقق الزمالك الفوز على مصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس مصر، ليحجز فريق القلعة البيضاء مركز في المراكز الأربعة في الدور النصف نهائي للبطولة، في لقاء شهد عليه ستاد السويس الجديد. تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة بكأس مصر ويستعرض دوت الخليج تشكيل الزمالك الرسمي أمام مصر المقاصة: في حراسة المرمى : محمود جنش . في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي . في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي . في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

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